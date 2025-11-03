Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Alejandro Tabilo tiene programación para ir en búsqueda de su tercer triunfo ante Novak Djokovic

Alejandro Tabilo tiene programación para ir en búsqueda de su tercer triunfo ante Novak Djokovic

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El chileno enfrentará al exnúmero 1 del ranking en los octavos de final del ATP 250 de Atenas.

Alejandro Tabilo tiene programación para ir en búsqueda de su tercer triunfo ante Novak Djokovic
Lunes 3 de noviembre de 2025 18:43
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Luego de sortear con éxito la primera ronda del ATP 250 de Atenas, Alejandro Tabilo (89° del ranking mundial) conoció este lunes la programación de su duelo de octavos de final ante el exnúmero uno del orbe, el serbio Novak Djokovic (5°).

El pleito entre la primera raqueta criolla y multicampeón balcánico fue agendado para este martes en el tercer turno de la cancha central, es decir, no antes de las 13:00 de nuestro país.

Cabe recordar que "Jano" ha enfrentado a "Nole" en dos ocasiones y en ambas resultó ser el vencedor. El primer enfrentamiento tuvo lugar en la tercera ronda del Masters de Roma 2024, con victoria por 6-2 y 6-3 para el chileno.

Posteriormente, en abril del presente año, sus caminos volvieron a cruzarse en la segunda fase del Masters de Montecarlo, con "Ale" imponiéndose por 6-3 y 6-4.

En caso de derrotar por tercera oportunidad consecutiva al europeo, Tabilo desafiará en la siguiente instancia al ganador del cruce entre el qualy estadounidense Eliot Spizzirri (96°) y el portugués Nuno Borges (47°).

PURANOTICIA

Cargar comentarios