Alejandro Tabilo suma su tercera derrota consecutiva tras caer en el Challenger de Bratislava

Después de una destacada gira por Asia, Alejandro Tabilo (82° del ranking ATP) entró en una mala racha. Es que el chileno cayó este martes en su debut en el Challenger de Bratislava 2, en Eslovaquia, y sumó su tercera derrota consecutiva.

"Jano", segundo cabeza de serie del certamen, se inclinó ante el qualy luxemburgués Chris Rodesch (189°) por un doble 6-4, tras una hora y 14 minutos, y desperdició una buena oportunidad para seguir recuperando terreno en el ranking.

El zurdo nacido en Canadá nunca pudo encontrarle el ritmo al potente servicio de su rival, quien necesitó de una ruptura en cada set para sentenciar la victoria.

Con esto, el nacional sumó su tercera derrota consecutiva, considerando que cayó en cuartos de final en el Challenger de Olbia ante el español Pablo Carreño Busta, luego la semana pasada en su estreno en el ATP 500 de Viena frente al kazajo Alexander Bublik, y ahora en Bratislava contra Rodesch.

Ahora, Tabilo viajaría a Grecia para disputar el fin de semana la qualy del ATP 250 de Atenas, aunque podría ingresar de manera directa si es que se continúan bajando jugadores.

PURANOTICIA