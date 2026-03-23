Alejandro Tabilo sufrió remontada y se despidió del Masters 1.000 de Miami en la tercera ronda

Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) no pudo seguir avanzando en el Masters 1.000 de Miami. Es que después de dar una de las sorpresas al derribar al ruso Andrey Rublev (16°), el chileno quedó eliminado este lunes en la tercera ronda del prestigioso torneo estadounidense.

"Jano" cayó ante el local Alex Michelsen (40°) por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4, tras una hora y 59 minutos de un partido donde fue de más a menos y sufrió una dura remontada.

El partido comenzó con el zurdo nacido en Canadá salvando un punto de quiebre de entrada en el primer game, mientras que el norteamericano zafó de tres en el siguiente. Sin embargo, el nacional logró una ruptura clave en el cuarto juego, porque después solamente tuvo que mantener sus turnos y selló el set con un ace en el noveno game.

En el segundo episodio el zurdo nacido en Canadá bajó considerablemente su nivel y se mostró muy pasivo. Si bien salvó un punto de quiebre en el cuarto game, sufrió un rompimiento en el sexto, mientras que en el siguiente desperdició cuatro bolas de ruptura. Al final, su rival abrochó la manga en el noveno sin problemas con su envío.

En el último capítulo fue similar, porque el criollo zafó de dos puntos de quiebre en el quinto game, pero no pudo sostener en el séptimo tras cometer una doble falta. Así las cosas, el norteamericano sentenció la victoria en el décimo juego con su turno y con polémica, al realizar un gesto de silencio a la efervescente hinchada chilena.

De esta manera, Tabilo desperdició una buena chance de seguir avanzando y sumando puntos y ahora tendrá que enfocarse en su participación en el ATP 250 de Houston, en polvo de ladrillo, cuyo cuadro principal arranca el próximo lunes.

PURANOTICIA