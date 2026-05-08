Alejandro Tabilo sufre una de las peores derrotas de su carrera y se despide del Masters de Roma

Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) pasó de una triunfal racha a vivir una verdadera pesadilla en Roma. Es que tras conquistar el título en el Challenger de Aix-en-Provence, y luego estrenarse con arrollador triunfo en el cuadro principal del Masters 1.000 italiano, el chileno estuvo irreconocible y quedó eliminado en la segunda ronda con una de sus peores derrotas desde que se encuentra en el circuito mayor del tenis.

En un duelo disputado este viernes en el court Pietrangeli, "Jano" fue doblegado de manera categórica por el argentino Francisco Cerúndolo (27°). El trasandino, que ingresó adelantado al certamen por su condición de 25° cabeza de serie, se impuso por un humillante 6-0 y 6-2 en un lapso de apenas una hora y nueve minutos.

Durante el encuentro, al representante nacional no le salió absolutamente nada y evidenció un nivel sumamente preocupante, viéndose superado de principio a fin por un contrincante que se llevó la victoria sin la necesidad de brillar.

Los primeros pasajes del compromiso resultaron para el olvido para el zurdo nacido en Canadá. En un marcado contraste con su estreno, el deportista no sintió la pelota, protagonizando un festival de errores no forzados. El nivel de impotencia llegó a tal punto que, tras sufrir el tercer quiebre y quedar con una desventaja de 5-0, el chileno terminó destrozando su raqueta, una reacción que casi nunca suele tener dentro de la cancha.

La pesadilla continuó en el arranque del segundo episodio, donde el criollo sufrió una ruptura inmediata en el primer game. Recién en el tercer juego el tenista nacional pudo ganar su primer game, logrando levantar una bola de break y poniendo fin a ocho juegos consecutivos a favor del trasandino. Posteriormente, volvió a entregar su envío en el quinto; aunque consiguió quebrar en el siguiente, un nuevo break en el séptimo le permitió al argentino sentenciar el partido sin problemas.

De esta manera, se concreta una despedida muy lamentable y alarmante para Tabilo del torneo de Roma. Cabe recordar que, hace dos años, el chileno había mostrado en este mismo escenario el mejor nivel de su carrera, instancia en la que alcanzó una histórica semifinal con victoria incluida frente a Novak Djokovic, quien en ese entonces ocupaba el puesto de número uno del mundo.

Tras este duro golpe, el jugador deberá intentar sacudirse rápidamente. Su próximo desafío está programado para la próxima semana, ya que figura inscrito en el Challenger 175 de Valencia, competición que representa su última oportunidad para lograr ser cabeza de serie en Roland Garros.

PURANOTICIA