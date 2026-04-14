Alejandro Tabilo sufre temprana eliminación ante Fonseca en el ATP 500 de Múnich

La participación de Alejandro Tabilo (45° del mundo) en territorio alemán fue sumamente breve. Tras haber competido previamente en el Masters 1000 de Montecarlo, el tenista nacional viajó para ser parte del ATP 500 de Múnich, certamen donde lamentablemente registró un rápido debut y despedida.

Durante la jornada de este martes, "Jano" fue superado por el prometedor jugador brasileño Joao Fonseca (35°). El marcador finalizó con parciales de 7-6 (1) y 6-3 en contra del chileno, en un duelo que se extendió por una hora y 33 minutos. A lo largo del compromiso, el representante nacional cometió demasiados fallos y dejó escapar las escasas chances que se le presentaron.

El desarrollo de la primera manga mostró al nacional consiguiendo un quiebre en el tercer game, favorecido por una doble falta de su oponente. No obstante, la ventaja se esfumó de inmediato al ceder su propio servicio en el juego posterior. A partir de ahí, ambos competidores sostuvieron sus saques sin otorgar nuevas oportunidades de break, forzando la definición al tiebreak. En dicha instancia, el zurdo nacido en Canadá tuvo un desempeño desastroso, protagonizando un festival de errores no forzados que le costó perder el desempate por un categórico 7-1.

Ya en el segundo parcial, el tenista criollo logró rescatar tres puntos de quiebre durante el quinto game. La historia pudo cambiar a su favor en el juego siguiente, pero terminó desperdiciando dos bolas de break. Finalmente, el desenlace del partido se estructuró cuando sufrió una ruptura en el séptimo juego y, posteriormente, otra en el noveno, sellando así su caída definitiva.

Producto de esta derrota que marcó su temprana eliminación en Múnich, el calendario de Tabilo continuará con un viaje a España. En dicho país, el deportista se preparará para afrontar la próxima semana el desafío del Masters 1000 de Madrid.

PURANOTICIA