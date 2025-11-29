Alejandro Tabilo sorprende con inusual destino para su pretemporada

En busca de consolidarse entre la élite del tenis mundial, Alejandro Tabilo eligió un destino poco habitual para preparar su temporada 2026, con el Abierto de Australia como primer gran desafío en el camino hacia su esperado salto definitivo.

Tabilo, actualmente es el principal referente del tenis chileno, busca dar un salto decisivo en su carrera de cara a la temporada 2026, donde el Abierto de Australia aparece como su primer gran desafío del año. Para llegar en óptimas condiciones, el jugador eligió un lugar inesperado para realizar su pretemporada: la ciudad de Quilpué, en la Región de Valparaíso.

La decisión fue confirmada por la Academia de Tenis GBM, que anunció en sus redes sociales que el número uno de Chile trabajará en sus instalaciones durante las próximas semanas. La elección llamó la atención del mundo deportivo, considerando que Tabilo suele preparar sus temporadas en centros de alto rendimiento en el extranjero.

Sin embargo, Quilpué ofrece lo que el tenista y su equipo consideran una combinación ideal para este periodo de carga física: un clima templado, baja humedad, estabilidad meteorológica y temperaturas máximas que rondan los 24 °C, condiciones que permiten entrenamientos prolongados sin interrupciones por lluvia u otros factores climáticos.

A ello se suma un factor clave: el aislamiento. Tabilo optó por alejarse del ruido mediático y de las tensiones que marcaron su 2025, un año en el que no estuvo exento de polémicas, como su decisión de marginarse de la serie de Copa Davis ante Luxemburgo. En Quilpué, el jugador espera enfocarse exclusivamente en su preparación física, técnica y mental con miras a un año que podría consolidarlo definitivamente en la élite del circuito.

