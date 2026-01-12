Actualización ranking ATP: Garin retrocedió y Tabilo quedó al acecho del número uno de Chile

La ATP actualizó este lunes el ranking mundial, el cual trajo noticias para los tenistas nacionales, especialmente para Cristian Garin y Alejandro Tabilo, quienes pelean palmo a palmo por ser el número uno de Chile.

Es que tras perder sus primeros encuentros de la temporada, "Gago" bajó dos lugares hasta el 80° con 726 puntos, apenas cuatro más que "Jano", quien se mantuvo en el 81° escalón.

Pero el panorama podría cambiar esta misma tarde, ya que el nacido en Toronto debutará en el ATP de Auckland y en caso de ganar, podría desplazar al ariqueño como la mejor raqueta criolla del circuito.

Por su parte, Tomás Barrios subió hasta la 107a posición gracias a sus triunfos en el Challenger de Canberra, sumando buenas sensaciones para su estreno de hoy en la qualy del Abierto de Australia.

En cambio Nicolás Jarry, que tampoco ha podido festejar en los primeros días del año, despidiéndose tempranamente tanto en Canberra como en el major oceánico, se sostuvo en el 133° casillero.

En el top ten, las principales novedades fueron el ascenso del italiano Lorenzo Musetti al quinto lugar luego de ser finalista en Hong Kong, certamen que quedó en manos del kazajo Alexander Bublik, flamante número diez del orbe.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 12.050 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.105 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.780 (0)

5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.105 (+2)

6° Alex de Miñaur (Australia) 4.080 (0)

7° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.990 (-2)

8° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.960 (0)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.840 (0)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.065 (+1)

RANKING DE LOS CHILENOS

80°° Cristian Garin 726 (-2)

81° Alejandro Tabilo 722 (0)

107° Tomás Barrios 565 (+1)

133° Nicolás Jarry 451 (0)

386° Matías Soto 122 (+4)

676° Daniel Núñez 50 (-2)

828° Benjamín Torrealba 31 (+1)

951° Diego Fernández 20 (-1)

989° Nicolás Villalón 18 (-1)

