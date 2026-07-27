Alejandro Tabilo se estrenó con triunfo y avanzó a los octavos del ATP de Washington

Alejandro Tabilo (30° del Mundo) comenzó de buena manera su gira norteamericana sobre superficie dura con miras al US Open, último Grand Slam de la temporada. El chileno debutó con un trabajado triunfo en el ATP 500 de Washington.

"Jano" derrotó este lunes al neerlandés Tallon Griekspoor (67°) por parciales de 7-6 (3), 4-6 y 6-4, tras dos horas y 22 minutos, para avanzar a los octavos de final.

En el primer set los dos jugadores estuvieron firmes con sus servicios y salvaron bolas de break. Mientras el europeo zafó de un punto de quiebre en el sexto game, el nacional salvó dos en el siguiente y al final tuvieron que definir la manga en un tiebreak, donde "Ale" aprovechó dos mini rupturas para adjudicarse el desempate por 7-3.

El segundo episodio fue bien complicado para el zurdo nacido en Canadá, debido a que evitó un punto de quiebre en el sexto game y en el siguiente no pudo concretar dos chances. Y cuando parecía que nuevamente se definiría en un tiebreak, el criollo entregó su turno y el set con una doble falta en el décimo juego.

Pese a eso, el chileno no decayó y quebró de entrada en el primer game del último capítulo y se puso 2-0 arriba. Después fue manteniendo sus turnos y si bien no pudo sentenciar el partido en el noveno juego con el envío del neerlandés (tuvo triple match point), abrochó con autoridad en el siguiente con su saque.

Con esta victoria, Tabilo está trepando de momento al casillero 28 en el ranking en vivo y en octavos de final enfrentará al ganador de la llave entre el local estadounidense Frances Tiafoe (19°), sexto cabeza de serie, y el francés Terence Atmane (56°).

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