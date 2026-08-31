Alejandro Tabilo se estrena con un triunfo y avanza a la segunda ronda del US Open

Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) tuvo un complejo estreno en el US Open. El tenista nacional se enredó más de la cuenta en un partido que tenía prácticamente resuelto, pero fue capaz de recuperar el ritmo para derrotar al alemán Yannick Hanfmann (54°) y así instalarse en segunda fase del último Grand Slam de la temporada.

Aunque bajó la intensidad en un momento clave de la contienda, el chileno enmendó el rumbo y venció al germano por parciales de 6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3 en dos horas y 39 minutos.

"Jano" sostuvo con lo justo su servicio en el juego inicial, pero luego de eso impuso su autoridad y logró un quiebre en el segundo game del primer set, ventaja que logró mantener hasta el final para tomar la delantera en el cotejo con un 6-3.

El dominio del nacido en Toronto fue mucho más evidente en el segundo capítulo, donde consiguió rápidamente dos rupturas que lo dejaron arriba por 4-0. Su oponente no pudo reponerse al golpe y el ex 19 del orbe aprovechó para aumentar la distancia con un contundente 6-2.

Parecía que la tercera manga sería igual de sencilla para la primera raqueta criolla tras obtener un rompimiento de entrada, pero el teutón devolvió el golpe en el octavo juego, estirando la definición a un tie break donde el europeo sorprendió y con un 9-7 estiró el pleito a un cuarto capítulo.

"Ale" supo mantener la calma en el duelo para evitar la arremetida de Hanfmann y con un nuevo quiebre, esta vez en el sexto juego, sacó la diferencia que necesitaba para sellar su triunfo y timbrar su boleto para la segunda ronda.

En la siguiente instancia del torneo, Tabilo se verá las caras con el vencedor del cruce entre el australiano Alexei Popyrin (130°) y el búlgaro Grigor Dimitrov (137°), exnúmero tres del mundo.

PURANOTICIA