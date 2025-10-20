Alejandro Tabilo se despide en primera ronda del ATP de Viena tras caer ante Alexander Bublik

Debut y despedida para Alejandro Tabilo (75° del mundo) en el ATP 500 de Viena. El chileno no pudo dar la sorpresa y quedó eliminado en la primera ronda del certamen austriaco.

"Jano" cayó ante el kazajo Alexander Bublik, 16 del planeta y octavo cabeza de serie, por un doble 6-4, tras una hora y ocho minutos de partido.

El primer set arrancó parejo, con los dos jugadores manteniendo sus servicios. Sin embargo, en el octavo game el zurdo nacido en Canadá tuvo un punto de quiebre que su rival salvó con gran servicio, mientras que en el siguiente entregó su envío tras un pésimo juego de saque. En el décimo, "Sascha" selló el set sin problemas con su turno.

El segundo episodio fue similar, porque en el séptimo juego regaló su servicio tras mandar ancha una derecha fácil, por lo que el kazajo solamente tuvo que mantener sus saques para sentenciar la victoria.

Con esto, Tabilo no pudo defender los puntos de los octavos de final que alcanzó el año pasado en Basilea y, de momento, está cayendo hasta el casillero 81 en el ranking en vivo.

Ahora, el chileno tendrá que viajar a Eslovaquia para disputar la próxima semana el Challenger de Bratislava 2, donde proyecta ser el primer cabeza de serie.

