Alejandro Tabilo se despide en cuartos de final del ATP de Buenos Aires tras caer ante el local Tomás Etcheverry

Alejandro Tabilo (71° del ranking mundial) puso punto final a su semana de ensueño en el ATP de Buenos Aires y se despidió del torneo en cuartos de final después de una amarga derrota ante el argentino Tomás Etcheverry (54°).

El chileno, quien venía de dar uno de los golpes dejando en el camino al tercer favorito, el brasileño Joao Fonseca (33°), fue incapaz de sostener la regularidad en su juego y cayó ante el trasandino por parciales de 6-1, 3-6 y 6-4 en dos horas y siete minutos de encuentro.

En el primer set todo salió a pedir de boca para el nacido en Toronto, quien le arrebató el servicio a su adversario en el segundo y sexto juego, lo que le permitió sacar una diferencia decisiva para estructurar un cómodo 6-1.

Sin embargo, los papeles se invirtieron en el segundo capítulo. El aliento del público fue clave para la reacción de "Tommy", quien si bien cedió su saque en una oportunidad, le propinó dos quiebres a "Jano" para emparejar el encuentro con un reñido 6-3.

Con el marcador igualado, todo se debía definir en un tercer episodio que resultó ser el más parejo de todos, pero tras un rompimiento en el noveno game, "Etche" concretó la remontada y dejó al criollo fuera de la ronda de los cuatro mejores.

El único consuelo que le quedó a "Ale" es que con sus victorias previas en el certamen logró instalarse en el puesto 68° del ranking en vivo. Ahora, debe esperar para conocer su suerte en el ATP 500 de Río de Janeiro que arranca la próxima semana.

