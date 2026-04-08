Alejandro Tabilo se despide del Master de Montecarlo tras caer ante Lehecka en tres sets

Una amarga jornada vivió este miércoles Alejandro Tabilo (39° del ranking ATP) en el Masters 1000 de Montecarlo. El deportista nacional vio frustradas sus aspiraciones de seguir avanzando en el certamen tras quedar eliminado en la segunda fase de la competencia con una derrota que caló hondo.

El verdugo del chileno fue el exigente checo Jiri Lehecka (14° y 11° cabeza de serie), quien arribaba al torneo con el impulso de haber disputado recientemente su primera final de un Masters 1000 en Miami.

El encuentro, que se extendió por dos horas y 39 minutos, finalizó con parciales de 4-6, 7-6 (4) y 6-3. Durante el desarrollo del juego, "Jano" mostró un rendimiento que fue de mayor a menor intensidad, terminando por sufrir una remontada que, lamentablemente, ha marcado diversos momentos de su trayectoria.

La manga inicial se caracterizó por la solidez de ambos contrincantes al momento de servir. Lehecka logró neutralizar una oportunidad de quiebre en el sexto juego mediante un drop shot de gran factura, mientras que el representante nacional consiguió salvar dos puntos de break durante el noveno game. Cuando el parcial parecía destinado a definirse en el desempate, "Ale" concretó un quiebre decisivo en el décimo juego gracias a una brillante ejecución en la red, adjudicándose el set.

Durante el segundo episodio, el nivel del zurdo nacido en Canadá experimentó un descenso, lo que derivó en un deficiente quinto juego donde cedió su servicio. No obstante, la reacción fue inmediata y recuperó el quiebre en el game posterior aprovechando una doble falta del tenista europeo. Tabilo demostró resiliencia en el séptimo juego al levantar tres bolas de break en contra. El cierre del set fue frenético: el chileno perdió su saque en el undécimo juego, pero logró romper nuevamente para forzar el tiebreak. En la instancia decisiva, un solitario error no forzado terminó por sentenciar su suerte, permitiendo que el checo cerrara el desempate con un ace.

El impacto psicológico de haber cedido el parcial previo pasó la cuenta al deportista criollo en el capítulo final. Tabilo perdió su servicio de entrada en el segundo game, quedando rápidamente en una desventaja de 3-0 abajo. A partir de ese momento, Lehecka solo tuvo que administrar su ventaja y conservar su saque para sellar el triunfo definitivo, dejando al chileno fuera del torneo en el principado.

PURANOTICIA