Alejandro Tabilo quedó a la espera de ser confirmado en el cuadro principal del US Open

Este martes se dio a conocer que Grigor Dimitrov (20° del ranking ATP) no está en condiciones de competir y por lo mismo, optó por no estar presente en el US Open.

La información fue confirmada por su manager, Georgi Stoimenov, quien reveló a Tenniskafe que el exnúmero tres del orbe no se recuperó de una lesión en el pectoral y por lo mismo, no estará presente en Estados Unidos, poniendo fin a una increíble racha de 58 Grand Slam consecutivos desde el Abierto de Australia de 2011.

Pero mientras el europeo sufre, quien celebra este infortunio es el nacional Alejandro Tabilo (104°), quien se encontraba en el primer lugar de la lista de espera y a falta de oficialización, tendría un puesto asegurado en el cuadro principal, pese a estar inscrito en la qualy.

Quienes sí deberán afrontar la ronda clasificatoria son sus compatriotas Cristian Garin (115°) y Tomás Barrios (143°). "Gago", a diferencia del chillanejo, figura como 13° sembrado de esta etapa.

Cabe recordar que Nicolás Jarry (100°) estaba instalado con antelación en el main draw luego de regresar al top 100 del escalafón mundial.

PURANOTICIA