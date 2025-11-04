Alejandro Tabilo no pudo extender su racha y sufrió su primera derrota ante Novak Djokovic en el ATP 250 de Atenas

En el marco de los octavos de final del ATP 250 de Atenas, Alejandro Tabilo (89° del ranking mundial) fue eliminado por el serbio Novak Djokovic (5°) y cosechó la primera derrota de su carrera ante el exnúmero uno del orbe.

El chileno puso contra las cuerdas al europeo en el parcial inicial, pero lentamente se fue desdibujando en el partido y se inclinó por 6-7 (3) y 1-6 en una hora y 41 minutos de encuentro.

A pesar de sus disímiles realidades en la presente temporada, el historial entre ambos alimentaba la ilusión de un triunfo para "Jano", quien venció al multicampeón balcánico en los dos enfrentamientos previos, uno de los cuales tuvo lugar este mismo año.

Aunque "Nole" y "Ale" estuvieron algo erráticos con su servicio, ninguno pudo conseguir un quiebre y el primer set se debió definir vía tie break, instancia donde la primera raqueta criolla cedió dos puntos y le permitió a su rival tomar la ventaja en el compromiso.

Sin embargo, al nacido en Toronto no le quedaron fuerzas para afrontar el segundo capítulo, siendo superado ampliamente por Djokovic, quien gracias a rompimientos en el cuarto y sexto game obtuvo una diferencia que terminó siendo clave para sellar su inédita victoria con un amplio 6-1.

De esta manera, Tabilo dijo adiós al certamen helénico, uno que le permitió trepar hasta el 81° puesto del ranking en vivo. Ahora, solo queda esperar para saber si se inscribe en otro certamen más o si, por el contrario, decide ponerle punto final a su temporada.

PURANOTICIA