Alejandro Tabilo ingresó al main draw del US Open tras la baja del búlgaro Grigor Dimitrov

En las próximas semanas arrancará una nueva edición del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, y en su cuadro principal contará con dos chilenos.

Es que a la presencia asegurada de Nicolás Jarry (100° del ranking ATP) se sumó la de su compatriota Alejandro Tabilo (103°), quien aprovechó la baja del búlgaro Grigor Dimitrov (21°) para ingresar al main draw del major neoyorquino.

El europeo hizo oficial este martes su salida del certamen en medio de la recuperación por la rotura parcial del músculo pectoral mayor que sufrió cuando enfrentaba al italiano Jannik Sinner en los octavos de final de Wimbledon.

De esta manera, "Jano" no tendrá que disputar loa exigente qualy del US Open, que ahora contará solamente con la presencia nacional de Cristian Garin (121°) y Tomás Barrios (131°).

Consignar que Tabilo disputará esta semana el Challenger de Cancún, donde debutará el miércoles frente al italiano Francesco Passaro (118°) en horario por definir.

PURANOTICIA