Alejandro Tabilo es el tercer jugador confirmado para el ATP 250 de Santiago 2026

Desde el 23 de febrero hasta el 1 de marzo de 2026 se disputará una nueva edición del ATP 250 de Santiago. Y a falta de más de dos meses para su desarrollo, el Abierto de Chile sigue tomando forma.

Es que a las oficializaciones de los italianos Matteo Berrettini (56°) y Luciano Darderi (26°) como primeros jugadores presentes, este jueves se sumó un tercero.

Se trata del nacional Alejandro Tabilo (81°), finalista del torneo en 2024 y quien confirmó su presencia con un video publicado en las redes sociales del certamen.

"Quería anunciar que voy a estar de nuevo presente en el BCI Seguros Chile Open. Estoy muy feliz de poder jugar nuevamente en casa, así es que los espero allá", comenzó diciendo en el registro.

"Va a ser una semana llena de energía, de gran tenis, así es que vengan a apoyar y nos vemos allá", añadió la actual segunda raqueta nacional.

Se espera que Cristian Garin (80°), número uno del país, sea confirmado en las próximas semanas, al igual que Tomás Barrios (111°) y Nicolás Jarry (123°), donde el chillanejo y "Nico" recibirían invitaciones en caso de no alcanzar a ingresar de manera directa por ranking.

