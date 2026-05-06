Alejandro Tabilo debutó en el cuadro principal del Masters de Roma con un arrollador triunfo

Prolongando la excelente racha que le permitió alzar la corona del Challenger 175 de Aix-en-Provence durante la semana pasada, Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) tuvo un estreno arrollador en el cuadro principal del Masters 1.000 de Roma.

Este miércoles, el representante nacional superó con un categórico 6-2 y 6-1, en apenas una hora y 12 minutos, al experimentado jugador español Pablo Carreño Busta (91°), quien fuera top 10 en 2017.

En este duelo, "Jano" exhibió un nivel superlativo en casi todas las facetas del juego y no pasó zozobras, logrando vencer por primera vez en el circuito al hispano. Su desempeño trajo a la memoria el brillante rendimiento mostrado en el Foro Itálico hace dos años, ocasión en la que llegó a una histórica semifinal tras derrotar a Novak Djokovic, quien en ese entonces era el número uno del mundo.

El desarrollo del encuentro inició con ambos tenistas sólidos desde el saque. Sin embargo, tras un trabajado cuarto game, el chileno logró el primer quiebre. Posteriormente, en el sexto juego, dejó escapar tres bolas de break. Cuando el marcador estaba 5-2 a favor del nacional, una fuerte lluvia obligó a suspender el compromiso. La pausa se extendió por más de una hora, pero la reanudación no mermó la concentración de "Ale", quien cerró el parcial inicial quebrando nuevamente en el octavo juego, concretando su cuarto set point.

Para el segundo episodio, el nivel del criollo fue sencillamente intratable. Consiguió romper el servicio del gijonés de entrada en el segundo game, repitió la dosis de quiebre en el sexto juego y, finalmente, sentenció el partido con su propio saque en el game siguiente.

Gracias a este triunfo, el tenista nacional pudo doblegar por primera vez a Carreño Busta, rival que registraba dos victorias previas sobre él: en la fase grupal de la ATP Cup 2022 y en los cuartos de final del Challenger de Olbia del año pasado. Sumado a esto, el chileno escala momentáneamente al casillero 32 en el ranking en vivo, con lo cual estaría logrando el objetivo de ser cabeza de serie en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

El próximo obstáculo será un desafío mayor para el zurdo, ya que este viernes, en un horario aún por confirmar, se medirá ante el argentino Francisco Cerúndolo (27°). El trasandino avanzó libre en la primera ronda gracias a su condición de 25° sembrado del torneo.

Cabe consignar que la acción nacional continuará este jueves cuando Cristian Garin (104°), el otro chileno presente en el main draw del Masters 1000 de Roma tras superar la qualy, haga su estreno en el cuadro principal del Foro Itálico. Su rival será precisamente el hermano de Francisco, Juan Manuel Cerúndolo (72°).

PURANOTICIA