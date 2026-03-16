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Alejandro Tabilo debutará en el Masters 1.000 de Miami ante el número 82 de la ATP

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"Jano", quien viene de caer en segunda ronda en Indian Wells, debutará en fecha aun por determinar ante el argentino Francisco Comesaña.

Alejandro Tabilo debutará en el Masters 1.000 de Miami ante el número 82 de la ATP
Lunes 16 de marzo de 2026 18:05
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Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) conoció su ruta para el Masters 1.000 de Miami, certamen donde sus compatriotas Cristian Garin, Tomás Barrios y Nicolás Jarry luchan por ingresar desde la qualy.

"Jano", quien viene de caer en segunda ronda en Indian Wells, debutará en fecha aun por determinar ante el argentino Francisco Comesaña (82°), a quien venció en su único duelo registrado en los cuartos de final del Challenger de Florianópolis en 2023.

En caso de superar al trasandino, el chileno tendrá como adversario al ruso Andrey Rublev (16°), ex número cinco del mundo. El nacido en Toronto midió fuerzas con el euroasiático en una sola ocasión y perdió por 6-7 (3) y 1-6 en octavos de final del ATP de Basilea 2024.

Cabe recordar que en la presente edición del masters norteamericano, Tabilo debe defender los puntos obtenidos en 2025 cuando llegó hasta la tercera fase.

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