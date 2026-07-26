Alejandro Tabilo debutará ante Tallon Griekspoor en el ATP 500 de Washington

Alejandro Tabilo (30° ATP) ya tiene rival para su debut en el ATP 500 de Washington. El número uno de Chile se medirá con el neerlandés Tallon Griekspoor, actual número 66 del ranking ATP.

El partido se jugará este lunes en horario aún por confirmar.

En caso de superar esta valla, Tabilo en los octavos de final se mediría con el ganador del duelo entre el estadounidense Frances Tiafoe, uno de los principales sembrados del torneo, y el francés Terence Atmane.

La edición de este año del ATP 500 de Washington tendrá la presencia de tres Top 10 del ranking ATP encabezando la lista de candidatos al título: el australiano Alex de Miñaur (5°), máximo cabeza de serie, junto a los estadounidenses Ben Shelton (6°) y Taylor Fritz (10°), quienes lideran un torneo que reunirá a varias de las principales figuras del circuito.

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