Alejandro Tabilo debuta en el Masters 1.000 de París ante el español Rafael Jódar

El tenista nacional Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) ya tiene programación para su estreno en el Masters 1.000 de París ante el español Rafael Jódar, número once del orbe.

El compromiso entre el chileno y el ibérico, quienes se han visto las caras en cuatro ocasiones en la temporada, quedó agendado para mañana en el segundo turno de la cancha central, es decir, no antes de las 8:30 horas.

Consignar que el hispano de veinte años se ha transformado en una verdadera piedra en el zapato para "Jano", quien se encuentra abajo en el historial por 1-3.

De hecho, tras ganar el primer encuentro entre ambos en el Masters de Indian Wells, "Ale" ha firmado tres caídas al hilo ante Jódar. La última de ellas ocurrió el martes recién pasado en la primera ronda del ATP de Basilea.

En caso de salir victorioso del pleito de este lunes, Tabilo enfrentaría al vencedor del cruce entre el qualy argentino Juan Manuel Cerúndolo (54°) y el noruego Casper Ruud (25°), ex dos del planeta.

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