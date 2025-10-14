Alejandro Tabilo debuta con un sufrido triunfo y avanza a octavos del Challenger de Olbia en Italia

Después de una destacada gira por Asia, donde incluso conquistó un título ATP 250 en Chengdú, Alejandro Tabilo (73° del ranking ATP) volvió a Europa para afrontar el último tramo de la temporada 2025. Y el chileno debutó este martes con una sufrida victoria en el Challenger de Olbia, en Italia.

"Jano", primer cabeza de serie, evitó un papelón y derrotó al promisorio qualy italiano Lorenzo Carboni (442°) por parciales de 4-6, 6-3 y 7-6 (4), tras dos horas y 28 minutos de un partido de dientes apretados y donde al nacional no le sobró nada para remontar y ganar a duras penas.

En el primer set, el zurdo nacido en Canadá entró desconectado y muy errático, por lo que su rival de 19 años aprovechó para quebrar en el tercer game, lo cual fue suficiente para llevarse la manga.

En el segundo episodio, el criollo salvó tres bolas de break de entrada en el primer game, pero después se fue metiendo de nuevo en el partido y consiguió una ruptura clave en el sexto juego, porque solamente tuvo que mantener sus turnos y selló el parcial en el noveno con su envío.

En el capítulo final "Ale" quebró en el quinto game, pero entregó su saque en el siguiente y el cotejo ya puso tenso. Después de desperdiciar cinco puntos de ruptura en el noveno, todo se resolvió en un tiebreak, donde el chileno sacó su jerarquía para adjudicarse el desempate por 7-4.

Con este triunfo, Tabilo avanzó a octavos de final, donde enfrentará a otro qualy, esta vez al estonio Daniil Glinka (293°), quien eliminó al francés Clement Tabur (269°) por 7-6 (4) y 6-3.

