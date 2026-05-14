Alejandro Tabilo conoce a su rival y la programación para disputar los cuartos del Challenger de Valencia

Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) debutó en el Challenger 175 de Valencia con un aplastante triunfo. En poco más de una hora de partido, el chileno derrotó por 6-3 y 6-1 al estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°) para avanzar a cuartos de final y mantenerse en la lucha por ser cabeza de serie en Roland Garros.

Ahora, "Jano" enfrentará al serbio Dusan Lajovic (132° y ex 23 del orbe en 2019), quien eliminó al alemán Daniel Altmaier (64°), quinto sembrado, por parciales de 3-6, 7-5 y 7-6 (5).

Ante el balcánico, el nacional cayó en el primer enfrentamiento, que fue en octavos del ATP 250 de Buenos Aires 2024, mientras que luego se impuso en la segunda ronda del Masters 1.000 de Indian Wells 2025.

El partido fue programado para este viernes en el primer turno de la Pista Central, por lo que arrancará a las 05:00 horas chilena.

Consignar que en el Challenger de Valencia, Tabilo lucha por intentar ser cabeza de serie en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, para sí poder enfrentar a rivales de menor ranking en las primeras rondas (necesita estar entre los 32 primeros de la clasificación mundial en la actualización del lunes 18 de mayo).

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