Colo-Colo deberá pagar millonaria cifra a Cobreloa por el fichaje de Ignacio Jara en 2020

El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP finalmente acogió la demanda de Cobreloa por los derechos de formación de Ignacio Jara, quien fichó en 2020 por Colo-Colo tras su paso por el Goiás de Brasil.

De esta manera, Blanco y Negro tendrá que pagar una millonaria deuda que mantiene con el cuadro loíno, que reclamó ante el Tribunal la suma de 150 mil dólares.

Fue el conjunto naranja que este jueves, através de un comunicado, informó a sus socios e hinchas sobre el veredicto que entregó el organismo.

"La resolución acogió la posición jurídica sostenida por Cobreloa durante todo el proceso, reconociendo los derechos reclamados por nuestra institución y condenando a Blanco y Negro S.A, al pago de las sumas demandadas por el club", sostuvo el elenco nortino en la misiva.

"Cobreloa continuará realizando todas las gestiones que correspondan para procurar el íntegro cumplimiento de la resolución dictada, ejerciendo oportunamente los derechos que le asisten y actuando siempre dentro del marco normativo vigente", añadió.

Consignar que el atacante estuvo en el conjunto de Macul hasta 2024 y desde este 2026, defiende la camiseta de Unión San Felipe.

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