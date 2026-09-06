Alejandro Tabilo cae ante el dos del mundo y queda eliminado del US Open

La misión para Alejandro Tabilo (28° ATP) no era para nada fácil.

Para pasar a los cuartos de final del US Open -el último Grand Slan del año- el tenista chileno debía derribar a un gigante: el alemán Alexander Zverez (2°), primer sembrado del torneo.

La cita fue en la cancha central del estadio Arthur Ashe donde, finalmente, tras dos horas y 25 minutos de lucha, el triunfo fue para el germano en tres sets, con parciales de 6-2, 7-6 (2) y 6-2.

En verdad, como expresión de lucha, sólo hubo competividad en el segundo set cuando Tabilo incluso tuvo dos break points que, sin embargo, no pudo resolver a su favor. El set que terminó en un tie break que Zverev ganó con relativa facilidad.

En el primer y tercer set, el dominio fue total del germano. Tabilo, si bien tuvo momentos altos en las dos instancias, nunca pudo equiparar la lucha perdiendo ambos sets por 6-2.

Tras su paso por el Abierto de Estados Unidos, Alejandro Tabilo pondrá ahora su mente en el próximo desafío: la Copa Davis ante España a jugarse en Chile el 19 y 20 de septiembre.

PURANOTICIA