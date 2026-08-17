Alejandro Tabilo busca los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati ante Rafael Jódar

Después de debutar con un sólido triunfo el sábado, Alejandro Tabilo (29° del ranking ATP) volverá este lunes a la acción en el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati, donde buscará avanzar a los octavos de final.

El tenista chileno enfrentará al español Rafael Jódar, 11° del mundo, por la tercera ronda del certamen que se disputa en Ohio, Estados Unidos.

El madrileño, de 19 años y una de las grandes sensaciones del circuito, llega al encuentro tras protagonizar una impresionante remontada ante el canadiense Denis Shapovalov (48°). Jódar estuvo 5-1 abajo en el tercer set y enfrentó dos puntos de partido, pero terminó imponiéndose por 7-5, 4-6 y 7-5.

El duelo entre "Jano" y el español fue programado para el tercer turno de la cancha central, por lo que está previsto que comience cerca de las 14:00 horas de Chile.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos, con un historial igualado 1-1. El chileno se impuso en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells por un contundente 6-1 y 6-2, mientras que hace unas semanas el europeo se tomó revancha en las semifinales del ATP 500 de Washington, donde ganó por 6-7 (6), 6-4 y 6-4.

El partido también servirá como un nuevo apronte de cara a la serie de Copa Davis entre Chile y España, que se disputará en septiembre en el Parque Estadio Nacional. Este lunes, además, se oficializó la nominación de Jódar al equipo español que enfrentará al conjunto nacional.

El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor de la llave entre el italiano Flavio Cobolli (10°) y el belga Alexander Blockx (32°).

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