Alejandro Tabilo avanzó al main draw en Hong Kong tras dar vuelta un complejo encuentro

Alejandro Tabilo (81° del ranking mundial) consiguió este lunes una nueva victoria en este inicio de 2026 tras vencer al chino Yi Zhou (248°), accediendo al cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong.

"Jano", único chileno en competencia tras la eliminación sufrida por Cristian Garin (78°) en la ronda anterior, tuvo que remar desde atrás para poder vencer a su rival y terminó imponiéndose por parciales de 4-6, 6-4 y 6-3 en casi dos horas de partido.

En la primera manga el asiático tomó por sorpresa al nacido en Toronto y con un quiebre en el quinto juego, obtuvo una ventaja que fue decisiva. Sin embargo, en el siguiente episodio, se recuperó con un rompimiento en el décimo game para emparejar el encuentro.

En el último y decisivo set, tras fallar en su intento de ruptura en el segundo juego, "Ale" aprovechó la oportunidad que tuvo en el sexto para abrochar su victoria con un sólido 6-3.

De esta manera, Alejandro Tabilo logró un boleto para el main draw del torneo, donde se verá las caras con el verdugo de Garin, el estadounidense Michael Mmoh (285°), partido programado para la madrugada del martes en el segundo turno de la cancha dos, es decir, no antes de las 04:00 horas.

