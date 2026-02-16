Alejandro Tabilo avanzó a octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro tras debutar cómodo triunfo

Alejandro Tabilo (68° del mundo) sigue subiendo su nivel en este inicio de temporada 2026. Después de llegar la semana pasada a cuartos de final en Buenos Aires, ahora el chileno tuvo triunfal debut en el ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil.

"Jano" derrotó este lunes al estadounidense Emilio Nava por un doble 6-3, en apenas una hora y tres minutos de un partido muy cómodo y donde no pasó zozobras.

En la primera manga, si bien el zurdo nacido en Canadá desperdició tres puntos de quiebre en el cuarto game, logró la ruptura en el sexto y después abrochó el set con su turno en el noveno.

En tanto, en el segundo episodio el nacional quebró de entrada en el primer game y sentenció la victoria con otro rompimiento en el noveno.

Con este triunfo, Tabilo está trepando al casillero 63 en el ranking en vivo y en octavos de final enfrentará al ganador de la llave entre el qualy croata Dino Prizmic (122°), verdugo de Tomás Barrios (107°) en la qualy, y el lucky loser italiano Francesco Passaro (163°), quien entró luego de la baja del francés Alexandre Müller (52°).

Consignar que más temprano Cristian Garin (89°) se estrenó con derrota ante el argentino Thiago Agustín Thirante (92°) por 7-5 y 6-3, mientras que Barrios, quien logró ingresar al main draw como lucky loser, debutará este martes ante el italiano Matteo Berrettini (57°), ex 6 del planeta, en el primer turno de la cancha central Gustavo Kuerten, a las 16:30 horas.

