Alejandro Tabilo avanzó a cuartos de final del ATP 500 de Río tras superar a Francesco Passaro

Alejandro Tabilo (68° del ranking mundial) no tuvo una jornada tranquila ante el italiano Francesco Passaro (163°), pero pudo sacara adelante un partido que se le complicó más de la cuenta y clasificó a cuartos de final del ATP 500 de Río.

A diferencia de lo ocurrido en la fase anterior, el chileno mostró algunos baches en su desempeño, viéndose obligado a remar desde atrás ante el europeo para imponerse por parciales de 4-6, 7-6 (0) y 6-2 en dos horas y 19 minutos.

La diferencia en el ranking, sumado al hecho de haber ingresado a cuadro principal como lucky loser, no le importó al tano, quien no solo sostuvo su servicio en el primer set, sino que además le propinó a "Ale" un quiebre clave en el séptimo juego para tomar ventaja en el duelo con un 6-4.

En el segundo capítulo, "Jano" se quedó con el servicio de su adversario en el tercer game y todo parecía indicar que emparejaría el encuentro fácilmente. Sin embargo, su rival le propinó un rompimiento en el quinto juego que a la larga obligó a una definición vía tie break, instancia donde el nacido en Toronto desplegó lo mejor de su repertorio para igualar la contienda con un holgado 7-0.

La primera raqueta criolla aprovechó este impulso anímico para arrebatarle el servicio a su oponente en otras dos ocasiones en la tercera y última manga, abrochando su victoria con un cómodo 6-2.

Ahora, en la ronda de los ocho mejores, Alejandro Tabilo enfrentará al trasandino Thiago Tirante (92°), quien consiguió su boleto tras dejar en el camino a su compatriota y máximo favorito, Francisco Cerúndolo (19°), quien se retiró después por molestias en su cintura y con el marcador en su contra por 2-6 y 1-3.

