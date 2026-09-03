Alejandro Tabilo avanza por primera vez a la tercera ronda del US Open tras remontar ante Alexei Popyrin

La segunda ronda era el techo de Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) en el cuadro principal de singles del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada. Eso hasta este jueves, porque el chileno sacó adelante un duro partido para romper esa barrera y avanzar por primera vez en su carrera a la tercera fase del major neoyorquino.

Tras debutar el lunes con triunfo ante el alemán Yannick Hanfmann (54°), ahora "Jano" derrotó al australiano Alexei Popyrin (130°), quien si bien no se encuentra en su mejor momento, llegó a ser 19 del planeta y campeón del Masters 1.000 de Montreal en 2024. Fue un marcador de 2-6, 7-6 (4), 7-6 (3) y 6-2, en tres horas y 22 minutos, para un nacional que fue de menos a más.

El partido comenzó complicado casi de entrada para el zurdo nacido en Toronto, porque sufrió un quiebre en el quinto game tras cometer una doble falta y luego, en el séptimo juego cedió otra vez su envío para que el oceánico abrochara el primer set en el siguiente salvando un punto de quiebre.

En el segundo episodio, el chileno mejoró considerablemente su servicio y los dos fueron manteniendo firmemente sus turnos, por lo que todo se tuvo que definir en el tiebreak. En el desempate el criollo estuvo mejor y aprovechó las licencias que su rival no había dado para imponerse por 7-4.

En el tercer capítulo se repitió la tónica, pues ambos se mantuvieron firmes con sus envíos y otra vez tuvieron que ir a un tiebreak, donde nuevamente "Jano" estuvo certero y se lo adjudicó por 7-4.

En el cuarto set se vio a un jugador oceánico disminuido y "Ale" aprovechó para golpear con un quiebre en el cuarto game, mientras que en el siguiente salvó dos bolas de break para colocarse 4-1 arriba. Tras eso, Popyrin pidió asistencia médica por un problema en el gemelo de la pierna izquierda y en la reanudación mantuvo su saque y Tabilo sentenció la victoria con otra ruptura en el octavo game.

Con esto, "Jano" se tomó revancha de la derrota sufrida ante el australiano en Roland Garros 2025 y, de momento, está avanzando al casillero 26 en el ranking en vivo.

En tanto, en la tercera ronda enfrentará este sábado, en horario por confirmar, al ganador de la llave entre el alemán Alexander Zverev, 2 del planeta y primer cabeza de serie de este US Open, y el francés Quentin Halys (52°).

PURANOTICIA