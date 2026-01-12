Alejandro Tabilo avanza a octavos de final del ATP de Auckland y recupera el número uno de Chile

Alejandro Tabilo (81°) regresó a Auckland, escenario de su primer título ATP en 2024, y lo hizo con un wild card que lo llevó directamente al cuadro principal. Allí se enfrentó al argentino Camilo Ugo Carabelli (47°), a quien derrotó con autoridad por 6-4 y 6-2, mostrando un nivel sólido.

El trasandino llegaba respaldado por sus buenas actuaciones de la temporada pasada, especialmente en arcilla, pero esa fortaleza no se reflejó en el cemento neozelandés, donde el chileno se mostró mucho más cómodo de comienzo a fin.

Esto se tradujo en que Tabilo se posicionó muy dentro de la cancha, lo que le permitió tomar la iniciativa y abrir ángulos con su derecha. Esa estrategia le dio frutos en el quinto juego, cuando consiguió el primer quiebre del partido. Pese a la ventaja, el chileno mantuvo la calma y exhibió gran solidez con su servicio, aprovechando además los segundos saques de su rival. Cerró el primer set con un ace en apenas 34 minutos, con un 6-4.

La segunda manga confirmó su dominio. El pupilo de Horacio Matta quebró de inmediato en el primer juego, lo que lo dejó en una posición inmejorable para encaminarse hacia la victoria. Ugo Carabelli, sin respuestas, terminó cediendo ante la consistencia de un Tabilo que nunca perdió el control del partido.

Esto, por cuanto, mantuvo la solidez que lo caracteriza cuando juega con confianza y, en el tramo final, volvió a marcar diferencias con un quiebre en el séptimo juego. Desde ahí, no tuvo obstáculos para sellar una victoria impecable, con un 6-2, en 32 minutos.

La victoria sobre Camilo Ugo Carabelli no solo refuerza su confianza, sino que también tiene un impacto directo en el ranking. Gracias a este resultado, el jugador nacido en Toronto superó a Christian Garin y, desde este lunes, recuperará el número uno de Chile, posición que había perdido a fines del año pasado.

Ahora, en la ronda de octavos, el nacional irá ante el italiano Luciano Darderi, 24 del mundo.

