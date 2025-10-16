Alejandro Tabilo avanza a cuartos de final del Challenger de Olbia tras dura batalla ante el estonio Glinka

Alejandro Tabilo (73° del ranking ATP) ya está en los cuartos de final del Challenger de Olbia, en Italia. Después de evitar un papelón en su debut ante un promisorio y qualy italiano, ahora el chileno nuevamente sacó adelante un partido que casi se le complica.

"Jano", primer cabeza de serie, derrotó al qualy estonio Daniil Glinka (293°) por parciales de 6-3, 5-7 y 6-1, tras dos horas y siete minutos de partido.

En el primer set, el nacional salvó puntos de quiebre en el primer y quinto game, mientras que aprovechó una ruptura en el sexto juego para después sellar la manga sin problemas con su turno en el noveno.

En el segundo episodio el zurdo nacido en Canadá bajó su nivel y entregó su saque en el sexto game. Y so bien quebró en el noveno cuando su rival sacaba 5-3, volvió a ceder su turno justo en le duodécimo cuando parecía que definirían todo en un tiebreak.

En el tercer capítulo "Ale" reaccionó y le pasó por encima a su adversario y con rupturas en el tercer, quinto y séptimo juego sentenció la victoria.

Ahora, en cuartos de final del Challenger de Olbia, Tabilo podría enfrentar al sexto sembrado y ex top ten como es el español Pablo Carreño Busta (104° y quien llegó a ser 10 del planeta en 2017). Eso sí, para que eso ocurra, el hispano debe vencer en esta jornada al francés Luka Pvlovic (217°).

PURANOTICIA