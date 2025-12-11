Alejandro Tabilo advierte sobre un posible duelo con Djokovic en Copa Davis

El tenista nacional Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) anticipó lo que será la serie de Copa Davis ante Serbia, elenco que podría contar con la presencia del ex número uno del orbe y multicampeón de Grand Slams, Novak Djokovic.

En conversación con el portal En Cancha, "Jano" no titubeó y confesó que lo mejor para el combinado criollo es que los balcánicos no cuenten con la presencia de "Nole", a quien supera en enfrentamientos individuales 2-1.

"Va a ser una serie muy dura contra Serbia y a ver si es que viene este hombre (Djokovic). Obviamente, para el público sería increíble que venga, pero para nosotros prefiero que no", admitió el nacido en Toronto.

En la misma línea, "Ale" destacó que "le he ganado a Djere, Lajović, a Kecmanović también, así que va a ser una linda serie. Ojalá hacer lo mejor posible y darle una alegría, ya que parece que venimos muy bien en casa, así que ojalá usar esa localidad a favor".

El número dos de Chile manifestó su deseo de que "llegue mucha gente a apoyar, llegue o no llegue Djokovic, y salir con todo y tratar de darle la serie a Chile. Sería lindo jugar contra él en Chile, con todo el público. Sería increíble".

Por último, Tabilo dio por superada la polémica con la Federación de Tenis por su presunta participación en un torneo de exhibición que lo hubiese restado del choque con el cuadro europeo.

"Fue un mal entendido, obviamente también culpa mía de cómo pasó todo, en ese tiempo haberlo reposteado, pero son cosas que voy aprendiendo. Tuvimos una equivocación con el calendario y además que no veníamos muy bien con la Federación, pero algo hablé con Nico (Massú), estuvimos un buen tiempo hablando y estamos muy motivados", cerró.

