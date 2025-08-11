Alejandro Camargo: "Lo que digan de Coquimbo no nos importa; al contrario, nos alimenta el ego"

Pasan las fechas y Coquimbo Unido se mantiene como firme puntero del Campeonato Nacional. El cuadro "pirata" derrotó por 2-1 a Cobresal en El Salvador, por la 19° fecha del certamen, y volvió a distanciarse a seis puntos de su escolta Universidad de Chile.

Tras el cotejo, Alejandro Camargo, volante del equipo aurinegro se mostró feliz por la victoria en su visita al elenco "minero".

"Las sensaciones son de felicidad. Sabíamos que iba a ser difícil, pero si queremos seguir en la parte de arriba tenemos que seguir demostrando partido a partido, y hoy fue una muestra de la fiereza y el compañerismo que tenemos", expresó el mediocampista en conversación con radio ADN.

"Nosotros vamos partido a partido, sabiendo que cada fin de semana tenemos que defender la posición en la que estamos y, mientras más nos podamos alejar, mucho mejor. Si queremos seguir arriba tenemos que hacer partidos como el de hoy", añadió.

Por último, mandó un mensaje a quienes creen que el conjunto aurinegro se puede caer en algún momento de la lucha por el título: "Es un alimento para nosotros. Somos optimistas y, por más cosas que diga la gente, tenemos un convencimiento grande, por eso enfrentamos cada partido así. Lo que digan los demás no nos importa; al contrario, nos alimenta el ego".

