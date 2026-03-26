Alcaldesa de Las Condes solicita que no haya hinchas de Boca Juniors en el partido con la UC por Copa Libertadores

Ante el partido que la Universidad Católica y Boca Juniors disputarán el 7 de abril por la Copa Libertadores, las autoridades locales han manifestado su inquietud por la seguridad pública.

Germán Codina, delegado presidencial de la región Metropolitana, reveló que la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, solicitó formalmente restringir el acceso a la hinchada visitante en el Claro Arena.

Según el representante del Gobierno, la jefa comunal planteó las dificultades de desarrollar el cotejo bajo condiciones habituales. "la alcaldesa nos ha hecho ver el inconveniente de realizar el partido en condiciones normales, nos ha solicitado que lo declaremos de alto riesgo, y de esa forma se impida la concurrencia de hinchas del equipo rival", explicó.

El objetivo es que la cita deportiva no derive en situaciones críticas que afecten a los residentes o a la infraestructura del sector.

San Martín fundamentó su postura en la necesidad de resguardar la tranquilidad de un barrio que cuenta con recintos asistenciales críticos en sus cercanías. Al respecto, la autoridad comunal señaló: "Tenemos partido de alta convocatoria, nos preocupa la seguridad del barrio. Tenemos clínicas que tienen ingresos de personas en estado de salud delicado, está el tema de los estacionamientos en la calle".

La resolución final sobre el aforo y las restricciones del partido recae en la Delegación Presidencial. Al respecto, el exalcalde de Puente Alto aseguró que "vamos a adoptar la mejor de las decisiones para que un evento deportivo conserve las características de evento deportivo y no se termine transformando en un evento peligroso o que ponga en riesgo la integridad tanto de los vecinos como de los que concurren al evento o de la infraestructura pública y privada que hay en el sector".

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