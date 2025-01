Alcalde de Ovalle exigirá "todas las medidas de seguridad" si Colo-Colo y U. de Chile se alojan en la comuna por la Supercopa

Tras un largo periodo de negociaciones, poco a poco va tomando forma la edición 2025 de la Supercopa, encuentro que tendrá como protagonistas al campeón del Torneo Nacional, Colo-Colo, y su archirrival Universidad de Chile, monarca de la Copa Chile.

El compromiso se llevaría a cabo el próximo sábado 25 en La Serena y para cumplir con una de las exigencias de la Delegación Presidencial de Coquimbo, los equipos se alojarían en la comuna de Ovalle, ante la imposibilidad de que ambos planteles se hospeden dentro del núcleo urbano más importante de la Cuarta Región.

Sin embargo, en declaraciones reproducidas por radio ADN, el alcalde ovallino Héctor Vega aseguró que al menos hasta la tarde de este lunes, ninguna autoridad se había acercado para plantearle este escenario, a casi dos semanas del mencionado cotejo.

"Todavía no he sido informado respecto de si las delegaciones de Colo-Colo y Universidad de Chile van a alojar en la comuna de Ovalle, información que no nos ha entregado la delegación presidencial y tampoco la ANFP, así que estamos a la espera", explicó el jefe comunal.

De todas maneras, la autoridad planteó que "si llegan a alojar en nuestra comuna, vamos a exigir todas las medidas de seguridad para resguardar el bienestar de las delegaciones y también de nuestra comunidad. Sabemos que se trata de un partido complejo".

Por último, Vega reiteró que "a mí, como alcalde, hasta el minuto no me han pedido mi opinión, así que lo único que nosotros podemos exigir por el momento es que nos tengan toda la seguridad necesaria para resguardar el bienestar de todos los habitantes de la comuna de Ovalle".

