Alcalde de Independencia rechaza la utilización del estadio Santa Laura para la final de la Supercopa

Una vez más la postergada final de la Supercopa 2025 entre Colo-Colo y la Universidad de Chile, campeón de la temporada pasada y campeón de la Copa Chile, respectivamente, sufre un nuevo traspié.

Esta vez fue el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien expresó su firme oposición a la decisión de la ANFP y el Gobierno de jugar el partido en el estadio Santa Laura, ubicado en su comuna. El encuentro está programado para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas.

El jefe comunal recordó que el partido fue postergado desde enero debido a que ciudades como Concepción, Temuco y La Florida se negaron a recibirlo por razones de seguridad. “Solicito al Gobierno que no autorice este evento en Independencia, del mismo modo en que otras ciudades ya lo rechazaron”, señaló, subrayando que se trata de un partido de alto riesgo.

Además, advirtió que no está dispuesto a exponer a los vecinos a un evento de estas características, y acusó falta de garantías por parte del Ejecutivo. “Frente a la violencia que se ha visto en los estadios, el Gobierno no tiene capacidad de asegurar que este partido se realice en tranquilidad. Si ocurre algún hecho de violencia en el Santa Laura, los responsables serán la ANFP y el Gobierno”, afirmó.

Además, criticó que los municipios no tengan voz en este tipo de decisiones, pese a que deben asumir sus consecuencias. “Los alcaldes jugamos de visita cuando se trata de eventos masivos. El Santa Laura no está capacitado para recibir una final con público de ambos clubes, sin condiciones para separar barras, en un contexto especialmente complejo”, agregó.

Iglesias también rechazó la propuesta de la Delegación Presidencial de realizar el partido con público compuesto por escuelas de fútbol o personas mayores de 55 años. “En los alrededores del estadio se concentran las barras, hay una sola salida de metro en un barrio residencial y ese día se instalan ferias libres. No están dadas las condiciones de seguridad para llevar a cabo este encuentro”, concluyó.

