Alcalde de Independencia critica la decisión de la ANFP por la Supercopa: "Somos conejillos de indias en algo que nunca se ha hecho antes"

Cuando todo parecía que por fin, luego de ocho meses de espera, la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile se podría llevar a cabo, el enfrentamiento entre los dos clubes más populares del país vuelve a estar en riesgo.

En esta oportunidad por la firme negativa del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, para que el duelo que realice en el estadio Santa Laura el domingo 14 de septiembre, criticando la decisión de la ANFP de que el pleito se dispute únicamente con adultos mayores de 55 años y niños.

"La ANFP y la Delegación Presidencial insisten en hacer el partido de Colo-Colo y Universidad de Chile haciendo un experimento con los clubes más importantes de este país, en un partido de alta complejidad", sostuvo el jefe comunal durante la jornada.

El edil aseguró que "somos conejillos de indias en algo que nunca se ha hecho antes, juntar barras con personas mayores de edad y niños. No se saben los resultados de lo que va a ocurrir en los entornos del estadio, en una comuna que no está preparada para este evento, en ese estadio en particular".

En ese sentido, la autoridad apuntó principalmente a la feria libre que se ubica en las inmediaciones del recinto deportivo, la limitada capacidad de la estación de Metro y, por si fuera poco, los trabajos que aun se están haciendo con las luminarias, que obligó a reducir el aforo para el compromiso.

Iglesias subrayó que "Independencia no puede ser el laboratorio de la ANFP ni del Gobierno. No pondremos en riesgo a nuestros vecinos para sostener un experimento que ya sabemos cómo termina: con violencia y temor en las calles".

