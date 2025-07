Histórico de Boca Juniors aconsejó a Carlos Palacios: "Más joda que yo no vas a tener"

Carlos Palacios está en el ojo del huracán en Argentina. Al bajo rendimiento que ha mostrado en Boca Juniors, se suma que el futbolista chileno ha sido apuntado por un supuesto acto de indisciplina que lo tendría "cortado" por el técnico Miguel Ángel Russo, aunque el club aclaró que su marginación sería por lesión.

Uno que se refirió al momento de la "Joya" fue un histórico del cuadro xeneize como es Alberto Márcico, quien le dejó un particular consejo al nacional.

"Boca tiene que recuperarlo porque es un gran jugador, y todo eso que dicen (las salidas nocturnas), yo no lo vi", comenzó diciendo en conversación con TyC Sports.

"Si ese es el problema de Palacios, que salga menos y entrene más. Palacios, más joda que yo no vas a tener, te lo puedo asegurar. Pero si te gusta la joda, encuéntrale la vuelta, hay momentos para todo", añadió.

Por último, agregó: "A mí me gustaba salir y, cuando no salía, me ponía mal y jugaba un partido más o menos. Yo tenía que salir, pero después en el entrenamiento estaba ahí. Después le encontré la vuelta".

