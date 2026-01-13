Alan Saldivia se despidió de Colo-Colo con un emotivo mensaje

El defensa uruguayo Alan Saldivia utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje de despedida a Colo-Colo, elenco al cual se integró como juvenil en 2021 y donde llegó a ser titular y ganar tres títulos.

Por medio de su cuenta de Instagram, el zaguero de 23 años partió señalando que "hoy cierro una etapa muy importante en mi carrera, me despido de Colo-Colo".

Asimismo, el central recordó que "llegué siendo joven, con la ilusión de crecer desde abajo, y este club me dio la oportunidad de formarme, competir y entender lo que significa representar a Colo Colo, el equipo más grande de Chile".

El charrúa agradeció "a mis compañeros, cuerpos técnicos, trabajadores del club y a toda la gente que sostiene el día a día y a toda la hinchada por su muestra de cariño. Colo-Colo quedará para siempre en mi historia. Gracias por todo, hasta pronto".

Cabe señalar que Saldivia tendría todo acordado para transformarse en refuerzo de Vasco da Gama, dejando atrás una etapa de tres años como profesional con el Cacique, periodo en el cual disputó 95 encuentros y levantó un trofeo de Primera División, una Copa Chile y una Supercopa.

