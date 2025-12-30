Alan Saldivia recibió el visto bueno de Felipe Melo para fichar en Vasco da Gama

Durante los últimos días han surgido rumores sobre la posible salida de Alan Saldivia de las filas de Colo-Colo para convertirse en fichaje de Vasco da Gama, cuadro que terminó 14° en el Brasileirao pero igualmente logró clasificar a Copa Sudamericana.

En Brasil, de hecho, aseguran que el conjunto carioca habría reactivado las negociaciones con el Cacique, buscando un préstamo con opción de compra por el defensa uruguayo, quien estaría a dar este salto en su carrera.

Si bien su arribo a Río de Janeiro aun está lejos de hacerse oficial, el ex futbolista brasileño Felipe Melo, quien enfrentó al charrúa hace un año vistiendo la camiseta de Fluminense, le entregó su bendición al zaguero.

"Si el acuerdo se concreta, es una gran incorporación. Espero de verdad que funcione; elevará el nivel defensivo del Vasco", manifestó en un live para sus redes sociales el ex mediocampista, ganador de tres ediciones de la Copa Libertadores.

El hoy comentarista deportivo remarcó que "ojalá sea el mismo jugador que vi hace un tiempo cuando jugué contra él, pero si el Vasco lo tiene en la mira es porque sigue rindiendo".

