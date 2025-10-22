Alan Saldivia podría partir de Colo-Colo ante interés de Brasil y Estados Unidos

Como es habitual en cada tramo final de la temporada, comienzan a surgir noticias sobre posibles partidas y llegadas de jugadores. Y en Colo-Colo no es la excepción.

Es que en las últimas horas se dio a conocer que el defensa uruguayo Alan Saldivia podría dejar al Cacique de cara a la siguiente campaña.

El zaguero charrúa ya había despertado el interés de ciertos equipos a mitad de año, y según radio Cooperativa, el defensor nuevamente habría activado ese interés por parte de clubes extranjeros.

Tal como hace algunos meses, se estaría barajando la opción de que el futbolista emigre a Estados Unidos o Brasil, bajo la forma de un préstamo.

Todo esto surge previo al duelo donde Colo-Colo recibirá a Deportes Limache el próximo lunes 27 de octubre, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

