Alan Saldivia podría partir al fútbol brasileño

Colo-Colo está abocado a la construcción del plantel 2026 y ya presentó a su primer refuerzo: el lateral Matías Fernández.

Y es un hecho denunciado por la dirigencia deportiva que los esfuerzos hoy están radicados en la contratación de defensores, que fue la petición hecha por el DT Fernando Ortiz.

Así, la prioridad es ir por un zaguero central zurdo luego de la partida de Sebastián Vegas. Pero podría agregarse la búsqueda de otro defensor si es que Colo Colo pierde algún otro jugador en esa zona.

Y ello estaría cerca de suceder.

Esto porque trascendió que en los próximos días Botafogo de Brasil formalizará una oferta por el defensor albo Alan Saldivia.

La propuesta sería de 1.4 millón de dólares por el 70 por ciento del pase del jugador, al que le ofrecen tres años de contrato.

El jugador uruguayo, que debutó en el equipo albo de la mano del DT Gustavo Quinteros, ha disputado 95 partidos con la camiseta alba: 54 de Campeonato Nacional, 17 de la Copa Chile, uno de Supercopa, 21 de Copa Libertadores y dos de Copa Sudamericana, completando 4.411 minutos.

