Alan Saldivia estaría a un paso de dejar Colo Colo para fichar por Vasco da Gama

Desde Brasil aseguran que Vasco da Gama tendría prácticamente cerrado el fichaje de Alan Saldivia, defensa uruguayo que pertenece a Colo Colo, operación que se concretaría en las próximas horas tras semanas de negociaciones manejadas con total hermetismo.

La información fue dada a conocer por el medio partidario AVascainos, que a través de su cuenta en X afirmó que el conjunto carioca “está muy cerca de anunciar oficialmente los fichajes del centrocampista Johan Rojas y del defensa Alan Saldivia”, ambos bajo condiciones similares.

Según detalló la publicación, la directiva de Vasco da Gama avanzó significativamente en las negociaciones, acordando una cesión con opción de compra al término del contrato, fórmula que permitiría evaluar el rendimiento del zaguero antes de una eventual adquisición definitiva.

De acuerdo con la misma fuente, Saldivia viajaría durante la próxima semana a Río de Janeiro para someterse a los exámenes médicos de rigor y firmar su vínculo contractual, paso previo al anuncio oficial del club brasileño.

Cabe recordar que Alan Saldivia llegó a las divisiones inferiores de Colo Colo en 2021, debutando profesionalmente en abril de 2023. Desde entonces, ha disputado 95 partidos, convertido tres goles y obtenido tres títulos con los albos: un Campeonato Nacional, una Copa Chile y una Supercopa.

