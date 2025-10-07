Akor Adams sobre Alexis Sánchez: "Es la estrella que quiero llegar a ser, todos lo vimos en la élite"

Alexis Sánchez está viviendo en el Sevilla de España un resurgimiento en su carrera. El delantero chileno ha destacado en sus primeros partidos y el domingo marcó su segundo tanto con la camiseta del cuadro andaluz en la goleada por 4-1 al Barcelona, su ex club.

Por eso, el goleador histórico de la Roja se ha llenado de elogios y ahora se sumó un compañero del conjunto blanquirrojo como es el delantero nigeriano Akor Adams, quien se rindió ante el tocopillano.

concedió una entrevista a AS y puso al chileno como un ejemplo a seguir en el camarín del equipo de Nervión. "Creo que todos en el vestuario lo hemos visto jugar en la élite del fútbol", comenzó diciendo el atacante africano en conversación con AS.

"Tener a alguien así con nosotros es muy importante. Para mí lo es porque tiene toda la experiencia que yo quiero adquirir, es la estrella que yo quiero ser. Ha estado en lo más alto, lo ha visto todo", añadió.

Además, reveló las conversaciones que ha tenido con el nacional: "Habla conmigo, me dice: 'Prueba así la próxima vez, ¿qué piensas? ¿Por qué lo hiciste de esa forma?'. Tener este tipo de conversaciones con un jugador tan experimentado es muy valioso, no solo para mí, sino para todos en el vestuario. Alexis es muy importante. Creo que es muy profesional y no ha hablado mucho de eso. Para él siempre se trata de dar lo mejor para el Sevilla. Si marca, si asiste o si ayuda al equipo, eso llegará".

