Agustín Farías le baja el perfil a discusión entre Gary Medel y Daniel Garnero en la UC: "Pasa como en cualquier trabajo"

Universidad Católica viene de ganarle el clásico universitario a Universidad de Chile por 1-0 en el Claro Arena y justo en medio de un supuesto quiebre entre un referente como es Gary Medel y el técnico Daniel Garnero.

Y en las últimas horas el volante Agustín Farías, una de las figuras en el triunfo ante los azules, confirmó que hubo un conflicto entre el "Pitbull" y el estratego argentino.

"Yo creo que en todos los equipos en que ha estado uno, siempre pasan cosas, en cualquier trabajo. Y seamos realistas, creo que no todos son amigos con todos, quizás te llevas mejor con alguno que con otro y creo que pasa por ahí", reconoció el mediocampista en conversación con radio ADN.

Eso sí, le bajó el perfil a la situación: "No hay que darle más vuelta, son discusiones que pasan en el día a día como en cualquier trabajo".

"Lo importante ahora es ganar el próximo partido y apuntar al Chile 2, que es lo más importante que tenemos", sentenció Farías.

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