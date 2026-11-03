Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Agustín Farías le baja el perfil a discusión entre Gary Medel y Daniel Garnero en la UC: "Pasa como en cualquier trabajo"

Agustín Farías le baja el perfil a discusión entre Gary Medel y Daniel Garnero en la UC: "Pasa como en cualquier trabajo"

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El futbolista de Universidad Católica confirmó el roce entre el histórico jugador y el entrenador, pero le bajó el perfil asegurando que es algo normal en cualquier trabajo.

Agustín Farías le baja el perfil a discusión entre Gary Medel y Daniel Garnero en la UC: "Pasa como en cualquier trabajo"
Martes 3 de noviembre de 2026 08:51
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Universidad Católica viene de ganarle el clásico universitario a Universidad de Chile por 1-0 en el Claro Arena y justo en medio de un supuesto quiebre entre un referente como es Gary Medel y el técnico Daniel Garnero.

Y en las últimas horas el volante Agustín Farías, una de las figuras en el triunfo ante los azules, confirmó que hubo un conflicto entre el "Pitbull" y el estratego argentino.

"Yo creo que en todos los equipos en que ha estado uno, siempre pasan cosas, en cualquier trabajo. Y seamos realistas, creo que no todos son amigos con todos, quizás te llevas mejor con alguno que con otro y creo que pasa por ahí", reconoció el mediocampista en conversación con radio ADN.

Eso sí, le bajó el perfil a la situación: "No hay que darle más vuelta, son discusiones que pasan en el día a día como en cualquier trabajo".

"Lo importante ahora es ganar el próximo partido y apuntar al Chile 2, que es lo más importante que tenemos", sentenció Farías.

PURANOTICIA

Cargar comentarios