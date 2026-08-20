Agustín Arce cree en la remontada de la U en la previa del Superclásico: "Confiamos en que podemos salir campeones"

En Universidad de Chile continúan palpitando el Superclásico de este domingo frente a Colo-Colo en el Estadio Nacional, pues tienen la gran oportunidad de estrechar la ventaja de diez puntos que les lleva el "Cacique" en la lucha por el título.

Por eso, Agustín Arce manifestó toda su ilusión de poder derribar al cuadro albo y así seguir soñando con ser campeones, apelando al buen nivel que vienen mostrando en los últimos partidos.

"Creo que esa confianza la teníamos desde hace mucho tiempo, la verdad creo que este partido vamos a hacerlo de muy buena manera para seguir con esa racha", expresó el mediocampista a TNT Sports.

"Creo que debemos seguir recortando distancia, como dije este es un partido más. Si ganamos se va a sumar de a tres y es lo que vamos a salir a buscar", añadió.

Además, Arce enfatizó en que nunca han dejado de creer en conquistar el título de la competencia: "Sí, siempre, desde el inicio del campeonato, de a mitad de año. Siempre sentimos y confiamos en que podemos salir campeones".

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