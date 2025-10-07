Agustín Arce: "Ante México, el estadio va a estar lleno y eso va a jugar a favor de nosotros"

La Selección chilena Sub 20 se jugará la vida este martes cuando enfrente desde las 20:00 horas, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a México por los octavos de final del Mundial que se desarrolla en nuestro país.

Pese a que la Roja viene de clasificar de manera angustiante gracias al fair play y tener menos tarjetas amarillas, el volante Agustín Arce se mostró confiado en poder derribar al buen combinado azteca, que avanzó como segundo del denominado "grupo de la muerte” y empató con potencias como España y Brasil.

"Tenemos que hacer los goles, sé que se nos va a dar, este partido es muy importante y todos estamos muy unidos, con mucha confianza de que vamos a sacar esto adelante y vamos a clasificar a cuartos, que es lo que esperamos todos", expresó el mediocampista tras la última práctica en el centro de entrenamientos de Everton de Viña del Mar.

Además, apuntó a hacer sentir la localía en Valparaíso: "El estadio va a estar lleno y eso va a jugar a favor de nosotros. Esperemos que con el apoyo de la gente, más el juego que vayamos a hacer mañana (martes), ganar el partido y clasificar".

Consignar que las selecciones de Chile y México se medirán a las 20:00 horas de este martes en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

