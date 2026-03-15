Agónico empate de San Luis en Quillota: Humberto Suazo sigue sin ganar en su debut como director técnico

El histórico goleador nacional Humberto Suazo sigue sin saber de triunfos en su temporada debut como entrenador, después de que San Luis cosechara un agónico empate a dos ante Deportes Copiapó.

Lautaro Palacios abrió la cuenta para los nortinos con un tiro rasante ante el achique del portero (11'). En el complemento, Ignacio Meza conectó un centro desde el córner para emparejar las cifras, mientras que Agustín Ortiz anotó en el minuto 81 el que parecía sería el gol de la victoria para los atacameños.

Sin embargo, en la última jugada del partido, el árbitro Francisco Gaggero sancionó como penal una falta de Fabián Torres sobre Fabián Pastene que como se pudo apreciar en la repetición había sido fuera del área. Gonzalo Bustos hizo oídos sordos a los reclamos del rival y sentenció el definitivo 2-2.

De esta manera, "Chupete" firmó su sexto duelo sin ganar en la banca quillotana, con un saldo de cuatro igualdades y dos caídas entre Copa Chile y Liga de Ascenso, donde el equipo quedó 13° con tres puntos. El León de Atacama, en tanto, llegó al sexto lugar con cinco unidades.

El próximo domingo a las 18 horas, Deportes Copiapó recibirá a Deportes Iquique. Más tarde ese mismo día, San Luis enfrentará a Deportes Temuco en la Región de La Araucanía.

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