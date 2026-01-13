Agente de Lucas Romero revela intención de comprar Deportes La Serena

Un inesperado movimiento podría producirse en la propiedad de Deportes La Serena ante la intención de compra por parte de un nombre recientemente vinculado a Universidad de Chile.

Hablamos de Regis Marques, representante del mediocampista paraguayo Lucas Romero, quien se transformó en la tercera incorporación del cuadro laico para la temporada 2026.

En conversación con el programa Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, el empresario de futbolistas indicó que "nunca más voy a gerenciar un club en Paraguay, ahora estoy en Chile y estoy viendo para comprar un club".

Luego el agente profundizó un poco más y reveló que "me gustaría comprar el club La Serena mi amigo es el dueño actual y estamos negociando".

El interés de Marques en el mercado criollo no es nuevo, ya que a fines de 2024 presentó una oferta formal a la familia Abumohor para adquirir O'Higgins, elenco que finalmente fue comprado por un grupo encabezado por el argentino Cristian Bragarnik.

PURANOTICIA