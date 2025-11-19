Agente de Lionel Altamirano avisó a Colo-Colo y la U de interés del extranjero

Aunque faltan tres fechas para el fin del Campeonato nacional 2025, varios clubes ya piensan en la conformación de sus planteles de cara a la siguiente temporada.

En ese sentido, Colo Colo y Universidad de Chile estarían interesados en el delantero argentino Lionel Altamirano, figura de Huachipato y quien es uno de los goleadores del certamen, con 12 tantos.

Sin embargo, desde el atacante también despertó interés desde el fútbol extranjero, tal como lo confirmó su representante, Gerardo Godoy.

"Me han hablado de Perú, de Ecuador, de Emiratos Árabes, de Medio Oriente, pero nada concreto. Me han llamado representantes, gerentes de clubes, solamente consultando cuál es su situación. Y es normal, es el tercer goleador del torneo y un jugador atractivo para esos países", reconoció el agente en conversación con AS.

"Si es que no es ninguno de los grandes (de Chile), sería el extranjero. ¿Quién más va a pagar aquí en Chile? Ahora, si Huachipato clasifica a una copa internacional, también sería atractivo para el club (mantenerlo). Pero claro, la idea es ir surgiendo", añadió.

Por último, el agente agregó: "Es un chico que jugó en el Ascenso, y también hay que mejorar en lo económico, sería un gran paso. Ya tiene 33 años, entonces es el momento".

